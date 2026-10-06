Ностальгический прокат сработал на полную: Музыку из «Сумерек» стали случать чаще на 183%
Треки из «Сумерек» стали слушать на 183% чаще после повторного проката
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Повторный прокат первой части «Сумерек» резко повысил интерес зрителей к музыке из фильма. С момента возвращения картины на большие экраны 17 сентября число прослушиваний вошедших в саундтрек композиций выросло на 183%, а активная база слушателей — на 95%, узнал Life.ru.
Сервис «КИОН Музыка» сравнил показатели за период с 17 сентября по 4 октября с предыдущим сопоставимым отрезком — с 30 августа по 16 сентября 2026 года. Наибольший спрос пришёлся на Eyes on Fire группы Blue Foundation.
Особенно заметно сработал эффект соцсетей: Eyes on Fire активно используют поклонники саги в вертикальных роликах. В результате композиция не просто возглавила рейтинг, но и с большим отрывом обошла ближайшего конкурента — её слушали на 117% чаще.
В десятку самых востребованных треков из «Сумерек» вошли:
- Eyes on Fire — Blue Foundation;
- Flightless Bird, American Mouth — Iron & Wine;
- Hearing Damage — Thom Yorke;
- Fire In The Water — Feist;
- Heavy In Your Arms — Florence + The Machine;
- Rosyln — Bon Iver, St. Vincent;
- Neighbors — Theophilus London;
- 15 Step — Radiohead;
- Let's Get Lost — Beck, Bat For Lashes;
- Satellite Heart — Anya Marina.
Первая часть вампирской саги вернулась в российский прокат 17 сентября и по итогам месяца стала самым кассовым фильмом сентября. Одной из особенностей картины стал подбор музыкальных композиций, которые зрители напрямую связывают с историей Эдварда и Беллы.
Ранее Life.ru писал, что Депздрав Москвы разобрал героев «Сумерек» с точки зрения рабочих психотипов. Карлайлу досталась роль стратега, Эдварду — гипернаблюдательного аналитика, а Элис назвали визионером и прогнозистом. Джаспер, Розали и Эммет в этой необычной классификации оказались тактиком, критиком и решительным исполнителем соответственно.
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