Ностальгический прокат сработал на полную: Музыку из «Сумерек» стали случать чаще на 183%

Повторный прокат первой части «Сумерек» резко повысил интерес зрителей к музыке из фильма. С момента возвращения картины на большие экраны 17 сентября число прослушиваний вошедших в саундтрек композиций выросло на 183%, а активная база слушателей — на 95%, узнал Life.ru.

Сервис «КИОН Музыка» сравнил показатели за период с 17 сентября по 4 октября с предыдущим сопоставимым отрезком — с 30 августа по 16 сентября 2026 года. Наибольший спрос пришёлся на Eyes on Fire группы Blue Foundation.

Особенно заметно сработал эффект соцсетей: Eyes on Fire активно используют поклонники саги в вертикальных роликах. В результате композиция не просто возглавила рейтинг, но и с большим отрывом обошла ближайшего конкурента — её слушали на 117% чаще.

В десятку самых востребованных треков из «Сумерек» вошли:

Eyes on Fire — Blue Foundation; Flightless Bird, American Mouth — Iron & Wine; Hearing Damage — Thom Yorke; Fire In The Water — Feist; Heavy In Your Arms — Florence + The Machine; Rosyln — Bon Iver, St. Vincent; Neighbors — Theophilus London; 15 Step — Radiohead; Let's Get Lost — Beck, Bat For Lashes; Satellite Heart — Anya Marina.

Первая часть вампирской саги вернулась в российский прокат 17 сентября и по итогам месяца стала самым кассовым фильмом сентября. Одной из особенностей картины стал подбор музыкальных композиций, которые зрители напрямую связывают с историей Эдварда и Беллы.

Ранее Life.ru писал, что Депздрав Москвы разобрал героев «Сумерек» с точки зрения рабочих психотипов. Карлайлу досталась роль стратега, Эдварду — гипернаблюдательного аналитика, а Элис назвали визионером и прогнозистом. Джаспер, Розали и Эммет в этой необычной классификации оказались тактиком, критиком и решительным исполнителем соответственно.