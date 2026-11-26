Рассчитывать на массовый переход российских компаний на полную удалёнку в 2027 году не стоит. Сейчас такой формат предлагают лишь около 2% работодателей, сообщили «Газете.ru» аналитики сервиса по поиску работы.

Чаще работать из дома разрешают программистам, бухгалтерам, аналитикам, дизайнерам, авторам текстов и специалистам клиентской поддержки.

«Больше возможностей работать из дома сохраняется в профессиях, где результат не зависит от присутствия в офисе», — отметили эксперты.

Новичкам устроиться на дистанционную должность сложнее: на такие предложения претендуют соискатели из разных регионов, а компании предпочитают кандидатов, способных самостоятельно организовать рабочий процесс. Средний заработок на удалёнке составляет 85,3 тысячи рублей против примерно 105 тысяч рублей по стране.

При выборе вакансии аналитики советуют учитывать не только оклад, но и расходы на транспорт и питание. В резюме стоит добавлять примеры проектов, которые удалось завершить без постоянного контроля руководства. На собеседовании важно выяснить, как часто придётся приезжать в офис и есть ли ограничения по месту проживания.

Также эксперты предостерегли от предложений, в которых соискателям предлагают заранее заплатить за доступ к платформе или оформление документов. Такие требования могут указывать на мошенничество.

Даже если сотрудник не может добраться до офиса из-за непогоды, самостоятельно переходить на удалённую работу он не вправе. Life.ru разбирался, что делать россиянам, если снегопад мешает вовремя приехать на работу. Работнику советуют заранее предупредить руководство, сохранить переписку и согласовать дальнейший порядок работы, чтобы избежать дисциплинарного взыскания.