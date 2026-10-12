Новак: Дизель из РФ поможет стабилизировать сложную ситуацию на мировом рынке

Дополнительные поставки российского дизельного топлива в США и на мировой рынок помогут частично сбалансировать ситуацию на фоне проблем в Ормузском проливе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».

«Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединённых Штатов Америки, в том числе для того, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушена», — сказал Новак.

По оценке вице-премьера, стоимость нефти на фоне нынешней ситуации выросла почти вдвое. При этом эффект от дополнительных российских объёмов, по его словам, уже заметен на рынке дизельного топлива.

«Эти дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объёмы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5–6%», — отметил он.

Ранее Life.ru писал, что Россия готова уже в октябре поставить США и другим партнёрам 300 тысяч тонн дизельного топлива. Внутренний российский рынок, как подчёркивал Новак, при этом должен остаться полностью обеспеченным топливом.