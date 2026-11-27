Добыча нефти в России по итогам 2026 года может составить около 494 миллионов тонн, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя. Такой прогноз озвучил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российско-Турецкого бизнес-форума.

«По данным Минэнерго, где-то 494 млн тонн. Примерно на этом уровне. Но посмотрим, как будет до конца года», — заявил Новак.

Для сравнения, по итогам 2025 года в России добыли 511,5 миллиона тонн нефти с учётом газового конденсата. Таким образом, в случае реализации текущего прогноза производство сократится примерно на 17,5 миллиона тонн.