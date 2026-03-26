Новак заявил, что Россия может нарастить добычу нефти

Россия при необходимости может увеличить добычу нефти, но для этого понадобятся время и дополнительные вложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах съезда РСПП.

По его словам, у страны есть такой потенциал, однако процесс не будет быстрым. Новак подчеркнул, что для роста нужны инвестиции и привлечение финансовых ресурсов.

Ранее вице-премьер уже поручал Минэнерго проработать меры по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Это направление власти рассматривают как одно из ключевых для будущего роста отрасли.

По официальным оценкам, добыча нефти в России в 2025 году составила 511,5 млн тонн. К 2035 году показатель планируют довести до 540 млн тонн. Еще в конце 2025 года Новак говорил, что для выхода на такой уровень нужны дополнительные стимулы для отрасли. Речь шла о создании условий, которые позволят поддерживать добычу в среднесрочной перспективе.

А ранее спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что вскоре Европа и Великобритания будут умолять Россию о поставках энергоресурсов. По его словам, стоимость нефти вполне может подняться до 200 долларов за баррель.