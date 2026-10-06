Новак и Текслер обсудили меры для стабилизации цен на топливо на Южном Урале

Вице-премьер Александр Новак обсудил с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером положение дел на топливном рынке региона. По сообщению правительства России, на встрече рассмотрели снабжение потребителей и меры по поддержанию приемлемых цен.

Участники переговоров оценили соотношение спроса и предложения. Отдельной темой стали бесперебойные поставки для всех категорий покупателей. В том числе речь шла о горючем для сельхозпроизводителей во время сезонных работ.

Также стороны разобрали меры, с помощью которых федеральные и областные власти регулируют рынок. Рассмотрели и действия крупных нефтяных компаний. Эта работа направлена на поддержание стоимости нефтепродуктов на приемлемом уровне.

На встрече подчеркнули, что ситуацию необходимо отслеживать постоянно. На изменения рынка следует реагировать оперативно. Ещё одна обозначенная задача — не допускать необоснованного подорожания.

Ранее Новак поручил ведомствам усилить контроль за ценами на топливо в регионах. В кабмине подчеркнули, что меры для устранения локального дефицита и стабилизации стоимости нужно принимать максимально быстро.