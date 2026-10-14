Новак: Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов возобновили работу

Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов возобновили работу после завершения ремонта. Данное заявление сделал вице-премьер Александр Новак.

По словам зампреда правительства, ситуация на топливном рынке сейчас значительно лучше, чем две недели и месяц назад. Накануне он провёл очередное совещание с представителями регионов, Минэнерго и других федеральных ведомств.

«У нас ряд заводов вышли в работу после ремонта, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что также ситуация и продолжит улучшаться», — ответил он.

При этом дальнейшее положение в отрасли во многом зависит от атак на энергетическую инфраструктуру. Предприятия продолжают укреплять свою защиту, несмотря на сохраняющиеся угрозы. Вице-премьер назвал повышение безопасности объектов одним из факторов улучшения обстановки.

Ранее Александр Новак рассказал, что Россия повышает защиту нефтеперерабатывающих заводов с помощью новых инженерных конструкций. На на форуме «Российская энергетическая неделя» отечественные производители представили образцы таких сооружений. Новак оценил их как современные и перспективные. Разработки вызвали интерес у компаний электроэнергетического комплекса. Некоторые предприятия уже используют подобные решения на своих объектах. Вице-премьер отметил, что технологии продолжают совершенствоваться, а защита — улучшаться.