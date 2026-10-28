Новак опроверг переговоры с Chevron и ExxonMobil о возвращении

Россия пока не обсуждает с американскими нефтегазовыми гигантами Chevron и ExxonMobil их возвращение в российские проекты. При этом Москва по-прежнему готова принимать зарубежных инвесторов, если те решат возобновить сотрудничество. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

По словам заместителя председателя правительства, российская позиция в отношении иностранных партнёров остаётся неизменной. Решение о возвращении на отечественный рынок должны принимать сами компании.

«Вы знаете, наша позиция была всегда: мы открыты для иностранных партнеров, иностранных инвестиций, и будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них. Сейчас таких переговоров нет», — пояснил Новак.

Ранее Life.ru сообщал о планах России и США по совместной работе в Арктике. 27 октября Владимир Путин рассказал, что Москва прорабатывает возможность сотрудничества с американскими партнёрами в освоении региона. Президент напомнил, что прежде в разработке российских месторождений участвовали европейские и китайские компании.