Новак поручил увеличить поставки бензина в Челябинскую область

В Челябинской области нарастят объёмы поставок бензина. Добиться этого удалось после того, как глава региона Алексей Текслер обратился за помощью в федеральный кабмин.

Губернатор сообщил в мессенджере MAX, что вице-премьер Александр Новак одобрил инициативу и поручил Минэнерго скорректировать лимиты. Причиной для такого шага стали перебои с отгрузкой продукции у ряда поставщиков.

Местные власти уже провели консультации с нефтяниками, чтобы заменить выпадающие объёмы за счёт других игроков рынка. Особый акцент сделан на марке АИ-95: по ней уже есть конкретные договорённости о дополнительных завозах. Вырастут и объёмы АИ-92.

Текслер пояснил, что на перенастройку логистических цепочек уйдет некоторое время. При этом он взял ситуацию под личный контроль и в ближайшие дни планирует встретиться с топ-менеджерами ведущих компаний.

Правительство России продолжает системную работу по стабилизации внутреннего топливного рынка, сложности на котором возникли из-за сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов НПЗ на фоне атака ВСУ. Для насыщения рынка и сглаживания дефицита был введён запрет на экспорт бензина, разрешён импорт топлива, оптимизированы графики ремонтов заводов и усилен контроль за биржевыми ценами и запасами в регионах. По оценкам властей, принимаемый комплекс мер приносит результаты и позволяет постепенно снимать ограничения на заправках, поддерживая снабжение потребителей в необходимом объёме.

Ранее Новак сообщил, что российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объёмы поставок топлива на внутренний рынок. По словам вице-премьера, обстановка на этой неделе стала стабильнее по сравнению с предыдущей