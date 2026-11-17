Россия должна продолжить работу по закупке нефтепродуктов за рубежом. С таким призывом выступил вице-премьер Александр Новак на совещании, посвящённом ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Встреча состоялась во вторник, 17 ноября. В обсуждении приняли участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Минпромторга, Совета Федерации и компаний топливной отрасли.

Одной из тем совещания стало дальнейшее обеспечение страны нефтепродуктами. По итогам обсуждения вице-премьер указал на необходимость продолжать их импорт.

«Вице-премьер призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов», — говорится в сообщении кабмина.