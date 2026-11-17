Новак призвал продолжить работу по импорту топлива в Россию
Александр Новак (в центре). Обложка © Life.ru
Россия должна продолжить работу по закупке нефтепродуктов за рубежом. С таким призывом выступил вице-премьер Александр Новак на совещании, посвящённом ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.
Встреча состоялась во вторник, 17 ноября. В обсуждении приняли участие представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Минпромторга, Совета Федерации и компаний топливной отрасли.
Одной из тем совещания стало дальнейшее обеспечение страны нефтепродуктами. По итогам обсуждения вице-премьер указал на необходимость продолжать их импорт.
«Вице-премьер призвал продолжить работу по импорту нефтепродуктов», — говорится в сообщении кабмина.
Ранее Life.ru рассказывал, что Новак назвал импорт одним из способов стабилизации российского топливного рынка. По словам вице-премьера, дополнительные поставки из-за рубежа необходимы для поддержания баланса спроса и предложения. При этом правительство уже утвердило механизм импортного демпфера на дизельное топливо.