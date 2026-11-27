РФ и Турция договорились продлить на три года контракт на поставки российского трубопроводного газа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Кроме того, с января 2027 года российская компания «Новатэк» начнёт поставлять в республику сжиженный природный газ (СПГ), добавил он.

Россия остаётся одним из основных поставщиков газа на турецкий рынок. Топливо поступает в страну по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».