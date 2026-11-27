Новак: РФ и Турция продлили контракт на поставки трубопроводного газа
Александр Новак. Обложка © Life.ru
РФ и Турция договорились продлить на три года контракт на поставки российского трубопроводного газа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Кроме того, с января 2027 года российская компания «Новатэк» начнёт поставлять в республику сжиженный природный газ (СПГ), добавил он.
Россия остаётся одним из основных поставщиков газа на турецкий рынок. Топливо поступает в страну по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Ранее Life.ru сообщал о намерении Турции сократить закупки российского газа из-за его высокой стоимости. При этом турецкие власти подчёркивали, что не собираются полностью прекращать энергетическое сотрудничество с Москвой. Россия продолжает оставаться одним из ключевых поставщиков топлива для республики.