Россия и ещё шесть стран ОПЕК+ договорились больше не проводить отдельные ежемесячные встречи по вопросам добычи нефти. Государства полностью восстановили объёмы производства, ранее сокращённые по добровольным соглашениям, поэтому прежний механизм выполнил свою задачу. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в интервью ИС «Вести».

Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Именно эти государства в последние годы дополнительно ограничивали нефтедобычу сверх общих обязательств альянса, чтобы поддерживать равновесие на мировом рынке.

В 2023–2024 годах участники договорились сократить производство примерно на 3,8 миллиона баррелей в сутки. Однако с апреля 2025-го они постепенно возвращали сокращённые объёмы на рынок и к сентябрю 2026 года полностью завершили этот процесс.

«Эти объёмы постепенно были полностью восстановлены, и это выполнило свою задачу по балансировке рынка… Мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу и будет продолжена работа в режиме министерских встреч», — пояснил Новак.

Ранее в добровольных ограничениях участвовали также Объединённые Арабские Эмираты, однако в мае 2026 года страна вышла из ОПЕК и ОПЕК+. По оценке российского вице-премьера, механизм дополнительных сокращений доказал свою эффективность и позволил участникам регулировать предложение нефти в зависимости от рыночной ситуации.

Последние отдельные переговоры «семёрки» состоялись 29 ноября в онлайн-формате. В тот же день прошли заседания мониторингового комитета и глав делегаций ОПЕК+. Несмотря на прекращение ежемесячных встреч семи государств, альянс продолжит координировать действия производителей и следить за состоянием нефтяного рынка.

Ранее Life.ru писал, что семь стран ОПЕК+ сохранили квоты на добычу нефти в ноябре. Тогда Россия, Саудовская Аравия и остальные участники договорились не увеличивать производство и оставить действующие показатели на уровне сентября и октября. Для России план добычи составлял 9,949 миллиона баррелей в сутки, а для Саудовской Аравии — 10,478 миллиона.