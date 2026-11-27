Администрация президента США Дональда Трампа пыталась убедить Венесуэлу и Ирак рассмотреть выход из Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), чтобы увеличить добычу сырья и привлечь инвестиции в энергетический сектор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на десять источников, знакомых с переговорами.

По данным агентства, американские чиновники опасались, что действующие в ОПЕК ограничения на нефтедобычу могут помешать расширению производства в обеих странах. Переговоры проходили в течение 2026 года.

Летом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман вмешался в ситуацию и убедил Вашингтон прекратить давление на Каракас. В Ираке вопрос выхода из организации поднял премьер-министр Али Фалех аз-Заиди после переговоров с американскими представителями. Однако нефтяное министерство выступило против инициативы и предложило вместо этого добиваться увеличения национальной квоты на добычу.

Источники Reuters также утверждают, что США заблокировали выплату Венесуэлой ежегодного членского взноса в ОПЕК, составляющего около 2,8 миллиона евро. При этом, по информации агентства, организация не намерена исключать Каракас из-за задолженности.

В Госдепартаменте США допустили, что тему выхода Венесуэлы из ОПЕК могли поднимать отдельные чиновники невысокого ранга, однако подчеркнули, что на уровне руководства ведомства этот вопрос не обсуждался. В Вашингтоне также заявили, что переговоры с Ираком касались расширения энергетической инфраструктуры, а не выхода страны из объединения.

Ранее Life.ru сообщал о возможном выходе Венесуэлы из ОПЕК. Эксперты отмечали, что такой шаг мог бы облегчить привлечение инвестиций в нефтяную отрасль страны. Кроме того, Life.ru писал об оценке последствий нефтяной сделки США и Венесуэлы. Специалисты допускали, что расширение американского влияния на нефтедобычу Каракаса может ослабить позиции ОПЕК+ на мировом рынке.