Новак сообщил об отправке первого танкера с нефтью из порта Диксон

Первый танкер с российской нефтью уже отгружен из арктического порта Диксон. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьёв Live». По его словам, Россия не испытывает трудностей со сбытом сырья, поскольку заинтересованность в его покупке сохраняют многие государства.

«Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта в Диксоне», — рассказал зампред правительства.

Новак подчеркнул, что российские компании могут выбирать покупателей исходя из предлагаемых ими коммерческих условий. Контракты заключаются с теми партнёрами, которые готовы предложить наиболее выгодные условия поставок.

«Что касается продажи нефти, то у нас в этом плане проблем нет, и покупателями желают быть многие страны», — отметил вице-премьер.

Заявление прозвучало во время обсуждения переориентации российского нефтяного экспорта на азиатские рынки и развития новых крупных энергетических проектов. При этом Новак не уточнил, какая именно компания осуществила отгрузку, сколько нефти находится на борту танкера и куда направляется судно.