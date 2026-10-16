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Регион
Опубликовано 16 октября, 18:25

Новак заявил о готовности России участвовать в балансировке энергорынков

Александр Новак. Обложка © Telegram / Правительство РФ

Александр Новак. Обложка © Telegram / Правительство РФ

Россия готова участвовать в балансировке мировых энергетических рынков и продолжать обеспечивать партнёров энергоресурсами на долгосрочной основе. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Мы готовы <...> сохранять нашу роль в обеспечении энергетической безопасности на партнёрских долгосрочных отношениях», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, с начала года мировые цены на нефть и нефтепродукты выросли почти в два раза, а дефицит дизельного топлива оценивается примерно в 25%. Он связал ситуацию со структурными изменениями на рынке и последствиями событий в Ормузском проливе.

Новак подчеркнул, что страны стремятся обезопасить себя с точки зрения поставок энергоресурсов, однако стабильность мирового рынка возможна только при международном сотрудничестве.

Соглашение по дизельному топливу с США вице-премьер назвал прагматичным решением, которое отвечает интересам всех участников рынка.

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Также ранее Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки энергоресурсов в Европу и продолжает выполнять действующие контракты. Сейчас значительная часть российского экспорта переориентирована на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Новак отметил, что страны АТР стали основными партнёрами России в энергетической сфере.

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Татьяна Миссуми
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