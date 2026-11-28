Европейские потребители расплачиваются за перебои в поставках нефти, вызванные атаками Киева на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил в документальном фильме ИС «Вести» «Один маршрут — два государства».

По словам вице-премьера, КТК входит в двойку крупнейших поставщиков нефти в Европу. Из-за остановок трубопровода европейские нефтеперерабатывающие предприятия недополучают сырьё, что приводит к росту цен для конечных потребителей.

С его слов, общий объём нефти, прокачиваемый по КТК, доходит до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Приостановка поставок таких объёмов, подчеркнул вице-премьер, негативно сказывается на стабильности мирового энергетического рынка.