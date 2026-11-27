Российская компания «Новатэк» заключила контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию. Поставки начнутся 1 января 2027 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на первом этапе речь идёт о сравнительно небольших объёмах топлива, однако в дальнейшем сотрудничество может расшириться.

«Новатэк» тоже подписал по поставкам с 1 января 2027 года СПГ. Там небольшие пока объёмы, но с перспективой на расширение», — рассказал Новак.

Кроме того, Россия и Турция договорились продлить на три года контракт на поставки трубопроводного газа. Таким образом, энергетическое сотрудничество двух стран будет включать как трубопроводные поставки, так и экспорт сжиженного природного газа.