Дефицит топлива на российском рынке сохраняется, однако его удаётся компенсировать за счёт импортных поставок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию с обеспечением внутреннего рынка. По его словам, одна из причин напряжённости — ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

«Максимально делается всё для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счёт поставок из ближнего и дальнего зарубежья», — сообщил Новак журналистам.

Вице-премьер подчеркнул, что на данный момент ситуация на топливном рынке остаётся нормальной, несмотря на сохраняющийся дефицит. Недостающие объёмы компенсируют поставками из-за рубежа.

Отвечая на вопрос о перспективах импорта в 2027 году, Новак пояснил, что дальнейшие решения будут зависеть от возможностей российских НПЗ по переработке сырья и обеспечения внутреннего спроса. Правительство намерено оперативно реагировать на изменение ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что Новак поручил проверить поставки топлива в регионы. Власти намерены проанализировать логистические маршруты, чтобы заранее выявлять возможные перебои с бензином и дизелем и устранять ограничения.