Президент России Владимир Путин призвал оперативно реагировать на изменения спроса и предложения бензина во всех регионах страны. Глава государства обратил внимание на непростую ситуацию на рынке нефтепродуктов, открывая заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

По словам российского лидера, властям необходимо продолжать внимательно следить за балансом топлива и своевременно принимать необходимые меры.

«Текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остаётся непростой. В этой связи обращаю внимание коллег: нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России», — заявил Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Банк России объявил о стабилизации ситуации на топливном рынке после летних перебоев с поставками бензина и дизеля. При этом регулятор рассчитывает, что достигнутая стабильность сохранится и в следующем году. Подробнее — в материале Life.ru.