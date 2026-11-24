Путин потребовал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса
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Президент России Владимир Путин потребовал продолжить системную работу по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом глава государства заявил, открывая заседание профильной комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
«Как и договаривались, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа», — подчеркнул российский лидер.
Также в ходе совещания Путин назвал стабильное снабжение топливом главной задачей внутреннего рынка. Кроме того, глава государства заявил о стабилизации цен на бензин в большинстве регионов России.
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