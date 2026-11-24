Цены на бензин в большинстве российских регионов стабилизировались после октябрьского скачка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

«После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — констатировал глава государства.