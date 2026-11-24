Путин заявил о стабилизации цен на бензин в большинстве регионов России
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Цены на бензин в большинстве российских регионов стабилизировались после октябрьского скачка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
«После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — констатировал глава государства.
Ранее на том же совещании Путин назвал главной задачей на внутреннем топливном рынке обеспечение стабильных поставок и надёжного снабжения потребителей топливом. Президент также подчеркнул необходимость поддерживать устойчивую работу российского топливно-энергетического комплекса.