Стабильность поставок и надёжное обеспечение потребителей топливом остаются главными задачами на внутреннем рынке России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 ноября на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Накануне ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Представители нефтяных компаний доложили о наращивании производства топлива, дополнительных поставках из-за рубежа и перестройке логистических цепочек.

По итогам совещания Новак поручил проанализировать маршруты поставок бензина и дизельного топлива в регионы. Федеральным и региональным властям совместно с участниками рынка предстоит заблаговременно выявлять возможные ограничения и принимать меры для их устранения.