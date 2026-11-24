Президент России Владимир Путин напомнил о договорённости с американским лидером Дональдом Трампом, которая позволила сохранить частичный экспорт российского дизельного топлива. Об этом глава государства заявил на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

Путин отметил, что российские власти приняли меры для защиты внутреннего рынка нефтепродуктов. В частности, ограничения затронули вывоз бензина, авиационного керосина и дизельного топлива. При этом для последнего предусмотрели исключение, связанное с договорённостями с Вашингтоном.

«Был ограничен экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива — за исключением его частичных поставок на мировые рынки, о чём мы договорились с президентом Соединённых Штатов Америки», — сказал российский лидер.

Кроме того, президент перечислил другие инструменты регулирования топливного рынка. По его словам, власти ввели механизм импортного демпфера и скорректировали нормативы биржевых продаж бензина и дизеля.

Импортный демпфер призван стимулировать поставки зарубежного топлива на российский рынок в случае необходимости. Механизм распространяется в том числе на дизельное топливо.

Договорённость о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки была достигнута во время телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. Уже на следующий день правительство России частично сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, разрешив направить на мировой рынок до 500 тысяч тонн на первом этапе. Ранее Life.ru рассказывал о решении кабмина и начале подготовки зарубежных поставок.