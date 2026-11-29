Новак заявил о планах России нарастить импорт топлива из-за рубежа
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Россия планирует увеличить поставки топлива из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также нарастить собственное производство нефтепродуктов. Об этом заместитель председателя правительства РФ Александр Новак рассказал журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Вице-премьер отметил, что властям удаётся справляться с возникшими трудностями благодаря дополнительным поставкам и переносу сроков ремонта предприятий. По словам Новака, существующий дефицит топлива пока не ощущается на внутреннем рынке.
«Ну, мы справляемся. Справляемся за счёт поставок дополнительных, переносов ремонта вправо. Да, есть дефицит, но он пока не ощущается. Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счёт ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства», — сказал заместитель председателя правительства РФ.
Напомним, ранее Новак поручил ускорить восстановление производственных мощностей российских НПЗ. Среди приоритетных задач вице-премьер также назвал увеличение поставок внеклассового топлива и продолжение импорта нефтепродуктов. Кроме того, профильным ведомствам поручили проверить обеспечение российских регионов горючим.