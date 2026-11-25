Новак: Решение о продлении запрета на экспорт бензина примут в декабре
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские власти в декабре определят, сохранятся ли ограничения на экспорт бензина после 31 января 2027 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«В декабре будем принимать решение в зависимости от прогноза баланса», — сказал он.
До конца января запрет на вывоз бензина распространяется на всех участников рынка, включая непосредственных производителей. При этом для пополнения запасов и удовлетворения внутреннего спроса Россия намерена продолжать импорт топлива как минимум до конца 2026 года.
Напомним, 23 ноября Новак поручил проверить поставки топлива и логистические маршруты во всех российских регионах. К этой работе должны подключиться федеральные и региональные власти, а также нефтяные компании. На следующий день президент России Владимир Путин призвал оперативно реагировать на изменения спроса и предложения бензина.
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