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Опубликовано 30 октября, 18:56

Новаку поручили платформенную экономику, Патрушеву — два нацпроекта

Вице-премьеры Новак и Патрушев наделены новыми полномочиями

Александр Новак и Дмитрий Патрушев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Михаил Синицын

Александр Новак и Дмитрий Патрушев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Михаил Синицын

Вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики, а Дмитрий Патрушев — руководить реализацией двух нацпроектов в сфере экологии и продовольственной безопасности. Изменения предусмотрены новым распределением обязанностей, которое утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщило правительство России.

К ранее закреплённым за Новаком направлениям добавляется координация государственной политики в области производительности труда. Также он будет координировать кредитную и денежную политику в установленных сферах деятельности.

В ведении Новака находятся нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика» и «Новые атомные и энергетические технологии». Кроме того, он координирует деятельность «Росатома», кроме вопросов, закреплённых за другими вице-премьерами.

Патрушеву поручено общее руководство реализацией нацпроектов «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новое распределение полномочий между своими заместителями после кадровых перестановок в кабмине. Ответственность за транспорт, финансы, развитие Дальнего Востока и деятельность правительственного аппарата закреплена за недавно назначенными вице-премьерами. Одновременно изменились задачи ряда действующих заместителей председателя кабмина.

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Татьяна Миссуми
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