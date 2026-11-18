Российская компания «Новатэк» рассчитывает выйти на рынок Таиланда с поставками сжиженного природного газа. Переговоры с потенциальными партнёрами уже идут, сообщил глава компании Леонид Михельсон. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы очень заинтересованы в этом рынке. Ведём переговоры», — заявил он в беседе с журналистами на деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Кроме того, «Новатэк» договорился о поставках около 500 тысяч тонн СПГ во Вьетнам. По словам Михельсона, отгрузки должны начаться в 2027 году. Первый небольшой контракт на поставку газа уже подписан.

Российская компания также рассматривает возможность инвестиций в совместные энергетические проекты на северо-востоке Вьетнама. «Новатэк» предложил Ханою технические решения и выразил готовность не только поставлять газ, но и участвовать в финансировании инфраструктуры.

«С Petrovietnam такие возможности рассматриваем», — уточнил Михельсон.