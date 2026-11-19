Российские ракетные войска и артиллерия завершают переход на новую разведывательно-огневую систему. Об этом начальник РВиА Дмитрий Клименко рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«Род войск находится на завершающем этапе перехода в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему», — заявил генерал-полковник.

Главная особенность модернизации заключается в объединении разведки, средств поражения, управления и обеспечения в единую систему. По словам Клименко, такой подход позволит эффективнее решать задачи по огневому поражению противника.

Основой новой структуры станут разведывательно-ударные огневые комплексы. Помимо вооружения, в их состав войдут средства артиллерийской и воздушной разведки, а также оборудование для управления и обеспечения подразделений.

Ключевым результатом изменений должно стать сокращение времени между обнаружением цели и нанесением удара. Одновременно новая система призвана повысить живучесть ракетных и артиллерийских формирований в боевых условиях.

«Это резко сокращает цикл «разведка – обнаружение – поражение» и повышает живучесть наших формирований на поле боя. Опыт специальной военной операции подтверждает правильность выбранных направлений развития», — подчеркнул Клименко.

Заявление прозвучало 19 ноября, когда в России отмечают День ракетных войск и артиллерии.

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается в России 19 ноября. Дата выбрана в память о начале контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году. Именно в этот день с мощной артиллерийской подготовки стартовала операция «Уран», сыгравшая важную роль в разгроме немецких войск. Праздник учредили в 1944 году под названием «День артиллерии», а в 1964-м он получил современное название — День ракетных войск и артиллерии.

Ранее Life.ru сообщал о первом применении нового наземного ракетного комплекса «Изделие 347» на учениях «Центр-2026». Его расчёт получил задачу поразить артиллерийские позиции условного противника, предварительно обнаруженные средствами воздушной разведки. Комплекс оснащён доработанной лёгкой многоцелевой управляемой ракетой и предназначен для поражения неподвижных и движущихся целей. Заявленная дальность его действия составляет до 20 километров.