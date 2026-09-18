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Опубликовано 18 сентября, 12:29

«Новая гонка вооружений»: В МИД предупредили о риске дестабилизации Азии из-за развития AUKUS

МИД РФ предупредил о риске гонки вооружений из-за развития AUKUS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photos_Footage_11111

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photos_Footage_11111

Дальнейшее укрепление AUKUS может усилить риски для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подтолкнуть страны к новой гонке вооружений. Такую оценку дал посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

«Дальнейшее развитие партнерства AUKUS чревато подрывом стабильности в АТР и за его пределами», — заявил дипломат.

По его мнению, сотрудничество Австралии, Великобритании и США создаёт предпосылки для расширения военной инфраструктуры и дальнейшего наращивания вооружений.

Отдельное внимание Белоусов уделил ядерной составляющей партнёрства. Он допустил, что развитие AUKUS способно в перспективе приблизить Канберру к практике совместных ядерных миссий по модели, используемой некоторыми странами НАТО.

Российская сторона также связывает проект атомных подлодок для Австралии с дополнительными рисками для режима ядерного нераспространения.

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Ранее Life.ru писал, что помощник президента РФ Николай Патрушев отнёс деятельность AUKUS к числу военных опасностей для России. Тогда он отдельно указал на планы по оснащению австралийского флота современными атомными подлодками.

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