Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2027 года планируют увеличить до 28 935 рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Таким образом, предусмотренное документом повышение достигнет 1842 рублей, или 6,8%. Новые значения должны начать действовать с начала следующего года после окончательного принятия закона.

Одновременно депутаты поддержали изменение порядка расчёта минимальной зарплаты. На период с 2027 по 2029 год предлагается приостановить действие норм, связывающих МРОТ с величиной медианной заработной платы.

Вместо этого при определении минимального размера оплаты труда будут учитывать прогнозируемые темпы роста среднемесячной начисленной зарплаты. Такой порядок, как отмечается в заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, позволит опираться на более актуальные экономические прогнозы.

Законопроект входит в бюджетный пакет на ближайшие три года. Помимо повышения МРОТ, он предусматривает изменения в системе администрирования страховых взносов.

В частности, с 1 января 2027 года Федеральной налоговой службе планируется передать полномочия по администрированию взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Документ ранее получил поддержку депутатов в первом чтении. Теперь он прошёл следующую стадию рассмотрения, однако для вступления новых правил в силу законодательную процедуру необходимо завершить.