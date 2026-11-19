Новая минималка уже близко: Госдума поддержала прибавку к МРОТ с января
Госдума поддержала повышение МРОТ на 6,8% с 1 января 2027 года
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Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2027 года планируют увеличить до 28 935 рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Таким образом, предусмотренное документом повышение достигнет 1842 рублей, или 6,8%. Новые значения должны начать действовать с начала следующего года после окончательного принятия закона.
Одновременно депутаты поддержали изменение порядка расчёта минимальной зарплаты. На период с 2027 по 2029 год предлагается приостановить действие норм, связывающих МРОТ с величиной медианной заработной платы.
Вместо этого при определении минимального размера оплаты труда будут учитывать прогнозируемые темпы роста среднемесячной начисленной зарплаты. Такой порядок, как отмечается в заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, позволит опираться на более актуальные экономические прогнозы.
Законопроект входит в бюджетный пакет на ближайшие три года. Помимо повышения МРОТ, он предусматривает изменения в системе администрирования страховых взносов.
В частности, с 1 января 2027 года Федеральной налоговой службе планируется передать полномочия по администрированию взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Документ ранее получил поддержку депутатов в первом чтении. Теперь он прошёл следующую стадию рассмотрения, однако для вступления новых правил в силу законодательную процедуру необходимо завершить.
Ранее Life.ru сообщал, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал размер МРОТ, который планируется установить в 2027 году. По сравнению с действующим показателем минимальная зарплата должна увеличиться на 6,8%.