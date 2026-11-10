Минздрав России зарегистрировал два новых препарата для пациентов с редкими заболеваниями. Один предназначен для лечения хронической болезни печени, второй помогает предотвращать кровотечения у людей с тяжёлой гемофилией.

Речь идёт о лекарствах «Айкирво» и «Гемпавзи», содержащих действующие вещества элафибранор и марстацимаб соответственно. Как уточнили в пресс-службе министерства, оба препарата относятся к оригинальным лекарственным средствам.

«Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких (орфанных) заболеваний», — говорится в сообщении ведомства.

«Айкирво» предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. Это редкое хроническое заболевание, при котором иммунная система повреждает мелкие желчные протоки печени, нарушая нормальный отток желчи.

Второй препарат, «Гемпавзи», применяется для профилактики и уменьшения частоты кровотечений при тяжёлой гемофилии типов А и В. Его назначение предусмотрено для пациентов без ингибиторов факторов свёртывания крови, достигших 12-летнего возраста и весящих не менее 35 килограммов.

Гемофилия представляет собой наследственное нарушение свёртываемости крови, при котором даже небольшие повреждения могут сопровождаться продолжительными кровотечениями. Профилактическая терапия направлена на снижение частоты таких эпизодов.

В Минздраве отдельно подчеркнули, что оба зарегистрированных средства содержат впервые синтезированные и зарегистрированные действующие вещества. При этом регистрация препарата сама по себе не означает его немедленного появления во всех медицинских учреждениях и аптеках.