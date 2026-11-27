Россия входит в число немногих государств мира, способных самостоятельно создавать мощные атомные подводные лодки. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения Северодвинска, куда он прибыл на церемонию подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

Глава государства подчеркнул значение отечественного судостроения для развития подводных сил Военно-морского флота. Создание подобных кораблей требует высоких технологий, развитой промышленности и собственных инженерных компетенций.

«Пермь» относится к многоцелевым атомным подводным лодкам четвёртого поколения проекта «Ясень-М». Корабль построен на предприятии «Севмаш» в Архангельской области по проекту Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».

Особенность нового крейсера — вооружение гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». «Пермь» стала первым штатным носителем этих ракет среди многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М».

Субмарину заложили 29 июля 2016 года, а 27 марта 2025-го спустили на воду. В церемонии спуска участвовал Путин, который по видеосвязи из Мурманска дал разрешение на начало операции.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Северодвинск сегодня. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помимо участия в церемонии подъёма флага на атомном подводном крейсере «Пермь», глава государства проведёт совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок. Другие мероприятия также включены в рабочую программу российского лидера.