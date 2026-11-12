Атомные подводные лодки класса «Борей» стали ещё более ценным стратегическим активом России на фоне растущей уязвимости надводного флота. К такому выводу пришёл американский военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для 19FortyFive.

По оценке аналитика, главная задача российских ракетоносцев — оставаться незамеченными в водах Арктики и Тихого океана, сохраняя возможность нанести ответный ядерный удар. На фоне современных угроз надводным кораблям значение таких субмарин для стратегического сдерживания могло заметно вырасти.

Каждая подлодка проекта «Борей» способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 «Булава» с дальностью около восьми тысяч километров. Однако ключевым преимуществом этих кораблей Ларсон считает не столько вооружение, сколько способность долгое время скрываться от противника.

Особое внимание американский эксперт уделил малошумности субмарин. Водомётный движитель позволяет снизить кавитацию и шум, возникающий при движении, а специальные системы изоляции механизмов и продуманная форма корпуса уменьшают распространение вибраций. Всё это существенно осложняет обнаружение и сопровождение ракетоносцев.

Ларсон напомнил, что разработка проекта началась ещё в советское время, а строительство первого корабля стартовало в 1996 году. Из-за финансовых трудностей и проблем с ракетным вооружением его ввели в строй только в 2013-м. Теперь программа вновь сталкивается с необходимостью конкурировать за финансирование с другими оборонными проектами. При этом американский обозреватель считает, что стратегическая роль «Бореев» оправдывает сохранение программы даже в условиях ограниченных ресурсов.

Ранее Life.ru сообщал о включении в состав ВМФ атомного подводного крейсера «Князь Пожарский». Церемония поднятия Андреевского флага состоялась 24 июля 2025 года в Северодвинске с участием Владимира Путина. Корабль стал восьмым представителем семейства «Борей» и пятым ракетоносцем модернизированного проекта 955А. Уже в августе субмарина прибыла в пункт постоянного базирования в Гаджиеве, где вошла в состав подводных сил Северного флота.

В ходе совещания по развитию подводного флота Путин также анонсировал строительство ещё четырёх ракетоносцев проекта «Борей-А», два из которых на тот момент уже находились на стапелях. А 28 октября 2026 года атомный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава» из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Запуск проводился из подводного положения в рамках боевой подготовки.