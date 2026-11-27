Путин прибыл в Северодвинск, где примет участие в подъёме флага на АПЛ «Пермь»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Северодвинск Архангельской области, где примет участие в церемонии подъёма государственного флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также у главы государства запланированы другие мероприятия.
«Он проведёт там же совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок», — сказал он.
Ранее Владимир Путин утвердил новую стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в регионы. Согласно документы, Правительство РФ должно в течение полугода подготовить комплексный проект по теме.