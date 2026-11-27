Президент РФ Владимир Путин прибыл в Северодвинск Архангельской области, где примет участие в церемонии подъёма государственного флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также у главы государства запланированы другие мероприятия.

«Он проведёт там же совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок», — сказал он.