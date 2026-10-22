Новая угроза? Учёный оценил опасность вируса Шамонда после смерти пациента во Франции

Первый зарегистрированный случай заражения человека вирусом Шамонда во Франции нельзя считать свидетельством массовой угрозы. Умерший пациент страдал тяжёлым иммунодефицитом, из-за которого организм становится особенно восприимчивым к инфекциям. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

По словам специалиста, при серьёзном ослаблении иммунитета опасность могут представлять даже микроорганизмы, которые обычно не вызывают тяжёлых заболеваний. В качестве примера он привёл ВИЧ-инфекцию, при которой условно-патогенная микрофлора способна провоцировать опасные осложнения. При этом заражение вирусом Шамонда у человека пока зафиксировано лишь однажды.

Ранее инфекцию рассматривали преимущественно как ветеринарную проблему, поэтому её воздействие на человеческий организм остаётся недостаточно изученным. Сейчас специалисты собирают дополнительные данные, в том числе на фоне распространения вируса среди сельскохозяйственных животных в Европе.

Литвинов допустил, что рост числа заражений скота может быть связан с аномальной жарой и изменением климата. Переносчиками вируса являются кровососущие мошки-мокрецы, активность и размножение которых зависят от погодных условий. Однако механизмы распространения инфекции между разными группами животных ещё предстоит подробно исследовать.