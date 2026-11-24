В руководстве Федерального бюро расследований США готовится очередная кадровая перестановка: один из главных руководителей ведомства намерен покинуть свой пост уже в декабре. Речь идёт о заместителе директора ФБР Кристофере Райе, который проработал в этой должности менее года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По информации собеседников издания, решение об уходе Райи уже принято, однако официально о нём пока не объявляли. Источники согласились рассказать о предстоящей отставке на условиях анонимности, поскольку кадровый вопрос ещё не обнародован.

Райя считается кадровым сотрудником ФБР с большим опытом работы. Он присоединился к бюро в 2003 году, занимался расследованиями терроризма и в последнее время руководил нью-йоркским отделением ведомства. На должность заместителя директора его назначили в январе 2026 года. В этой роли он работал под руководством главы ФБР Кэша Пателя.

Уход высокопоставленного сотрудника создаст вакансию на одном из ключевых постов американской спецслужбы. Заместитель директора отвечает за повседневную работу бюро, поэтому смена руководства может добавить неопределённости сотрудникам ведомства, которое в последние месяцы переживает масштабные кадровые изменения.

Ранее приход Райи воспринимался внутри ФБР как фактор стабилизации. В отличие от некоторых предшественников, он имел многолетний опыт работы в самом бюро и был хорошо знаком с его внутренними процессами. При этом кадровые перестановки продолжались и в период его руководства.

Как отмечает The Washington Post, ФБР пока не прокомментировало информацию о планируемой отставке. Директор бюро Кэш Патель также не объявлял, кто может занять освободившуюся должность.