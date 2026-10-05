Новая Зеландия отказалась вступать в оборонный банк с Украиной DSRB

Новая Зеландия не стала присоединяться к международному Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), хотя Канада приглашала страну принять участие в проекте. Организация планирует финансировать оборонную промышленность государств-участников, в том числе Украины. Об этом сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на МИД Новой Зеландии.

По оценке внешнеполитического ведомства, вступление в DSRB потребовало бы от Новой Зеландии первоначального взноса в размере 100 млн новозеландских долларов, или около $56,1 млн. В дальнейшем расходы увеличились бы. Дополнительные средства также понадобились бы для участия страны в управлении банком.

«Оборонная промышленность получила бы больше пользы от мер, расширяющих рыночные возможности, чем от создания специализированного механизма оборонного финансирования», — говорится в документах внешнеполитического ведомства.

DSRB создают для финансирования оборонных предприятий стран-участниц за счёт их взносов в капитал банка. Организаторы рассчитывают привлечь около €100 млрд к концу года и начать работу в начале 2027 года. Штаб-квартиру DSRB разместят в Канаде.

Сейчас в проекте участвуют Румыния, Люксембург, Латвия, Греция, Бельгия, Албания, Турция и Украина. Организаторы также рассчитывают привлечь Австралию, Японию и Южную Корею.

Ранее Украина не получила от Евросоюза запрошенные €220 млн на поддержку аграрного сектора. Киев планировал направить деньги фермерам и сохранить их оборотные средства.