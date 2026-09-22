«Спрятать» золото: СВР разоблачила новые планы ЕС на замороженные миллиарды России
СВР: ЕС боится, что без замороженных активов РФ не сможет финансировать Киев
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В ЕС опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать Украину, заявила Служба внешней разведки России.
По данным пресс-бюро ведомства, в Брюсселе на экспертном уровне изучают возможность создания новой наднациональной структуры, куда можно было бы перевести замороженные средства Банка России из бельгийского депозитария Euroclear.
В СВР утверждают, что европейские чиновники торопятся решить вопрос с активами РФ до выборов в ряде стран ЕС в 2027 году. По версии ведомства, после смены правительств в некоторых государствах «окно возможностей» для такого решения может закрыться.
«Окно возможностей» для изъятия российских активов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму», — говорится в сообщении СВР.
В ведомстве также заявили, что возможное изъятие средств может повлиять на доверие иностранных инвесторов к европейской финансовой системе. Там считают, что страны Глобального Юга могут пересмотреть отношение к европейской юрисдикции как к месту хранения активов.
Ранее в ЕС обсуждали использование доходов от замороженных российских средств для помощи Украине. Вопрос о полной конфискации самих активов остаётся предметом юридических и политических споров. Сергей Лавров уверен, что Россия добьётся возвращения своих замороженных золотовалютных резервов.
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