В ЕС опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать Украину, заявила Служба внешней разведки России.

По данным пресс-бюро ведомства, в Брюсселе на экспертном уровне изучают возможность создания новой наднациональной структуры, куда можно было бы перевести замороженные средства Банка России из бельгийского депозитария Euroclear.

В СВР утверждают, что европейские чиновники торопятся решить вопрос с активами РФ до выборов в ряде стран ЕС в 2027 году. По версии ведомства, после смены правительств в некоторых государствах «окно возможностей» для такого решения может закрыться.

«Окно возможностей» для изъятия российских активов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму», — говорится в сообщении СВР.

В ведомстве также заявили, что возможное изъятие средств может повлиять на доверие иностранных инвесторов к европейской финансовой системе. Там считают, что страны Глобального Юга могут пересмотреть отношение к европейской юрисдикции как к месту хранения активов.

Ранее в ЕС обсуждали использование доходов от замороженных российских средств для помощи Украине. Вопрос о полной конфискации самих активов остаётся предметом юридических и политических споров. Сергей Лавров уверен, что Россия добьётся возвращения своих замороженных золотовалютных резервов.