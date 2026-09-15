Россия заберёт своё: Лавров высказался о судьбе замороженных резервов

Россия добьётся возвращения своих замороженных золотовалютных резервов, уверен Сергей Лавров. Об этом глава МИД РФ заявил на XIII посольском круглом столе, посвящённом правовой политике западных стран на фоне украинского кризиса.

«Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации», — отметил он.

Сам руководитель внешнеполитического ведомства не сомневается, что РФ в итоге получит свои средства обратно. Лавров также обратил внимание на действия Евросоюза вокруг суверенных активов под бельгийской юрисдикцией. По его оценке, в ЕС пытаются придумать механизм, который позволит вывести их из нынешней правовой конструкции. Такие шаги министр охарактеризовал как попытку распределить ответственность между европейскими государствами.

Ранее Сергей Лавров заявил, что тяга к воровству является генетической чертой многих западных стран. Своё мнение он проиллюстрировал ситуацией с замороженными российскими суверенными активами. Как отметил Лавров, подобные действия Запада наблюдаются не только в отношении России. Он упомянул также Иран и Венесуэлу. По его мнению, такая практика присуща западным коллегам на генетическом уровне.