Вместо обещанной службы в элитной военной разведке — отправка в пехоту и штурмовые подразделения за символическую сумму. Такую схему, по данным российских силовых структур, организовали при наборе кандидатов в украинское спецподразделение «Стугна». За каждого обманутого новобранца участники предполагаемой сделки получали до пяти тысяч гривен, или около 110 долларов.

Летом 2026 года на Украине развернули рекламную кампанию по привлечению желающих вступить в подразделение Главного управления разведки Минобороны. Потенциальным кандидатам предлагали связаться с куратором, представившимся Игорем Беловым. Однако, как утверждают источники, за этим именем скрывался Евгений Бабарикин, который якобы использовал набор для организации незаконной переправки людей в другие воинские части.

Механизм, по версии российских силовиков, выглядел следующим образом: желающих попасть в разведывательное подразделение через территориальные центры комплектования направляли в обычные пехотные и штурмовые формирования. За каждого такого человека организаторы получали вознаграждение.

«Каждый потенциальный военный разведчик продавался через ТЦК в пехотные и штурмовые подразделения», — рассказал собеседник ТАСС.

По его утверждению, в предполагаемой схеме участвовали не только бывшие сотрудники военкоматов и командиры воинских частей, но и представители местных администраций. Большинство пострадавших, как заявили источники агентства, составляли молодые люди от 18 до 25 лет. Некоторые из них перед отправкой на позиции оказывались в подразделениях, где служили бывшие заключённые.

Отдельно собеседник ТАСС рассказал о предполагаемом организаторе набора. По его словам, Бабарикин не спешит тратить полученные деньги и хранит их в доме родителей в Запорожской области.