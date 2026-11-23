Мужчины, которые пытаются покинуть Украину, спасаясь от мобилизации, рискуют попасть под стрельбу на границе. Об этом заявил пленный военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Григоренко. Его слова приводится на видео, предоставленное Минобороны России.

По словам украинского военного, пересечь границу страны крайне сложно. Он утверждает, что попытки побега могут закончиться трагически.

«Это тоже такое себе приключение, там отстреливают на границе, выйти очень сложно», — рассказал Григоренко, отвечая на вопрос о возможности покинуть Украину.

Военнослужащий добавил, что некоторым мужчинам всё же удаётся выбраться из страны через горные районы. Однако подобные переходы, по его словам, могут занимать несколько недель.

Григоренко также объяснил, почему сам не попытался покинуть позиции. Он рассчитывал на проведение ротации, поскольку, как утверждает пленный, украинское законодательство предусматривает ограничение сроков непрерывного нахождения военных на передовой.

По его словам, военнослужащие могут находиться на позициях до двух месяцев, после чего ротация должна состояться не позднее чем через месяц. При этом достоверность изложенных им сведений о законодательных нормах требует отдельной проверки.

Как сообщили в Минобороны России, Григоренко был взят в плен в Харьковской области в ходе операции «Медвежий угол».

Ранее Life.ru сообщал о рассказе другого украинского военнопленного, который заявил о случаях стрельбы военнослужащих ВСУ по собственным сослуживцам. По словам пленного Владислава Богатырёва, подобные происшествия возникали из-за ошибок при определении позиций соседних подразделений.