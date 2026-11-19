Спецслужбы России и Украины проводят сверку списков для нового обмена пленными. О ходе подготовки журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специальные службы сейчас занимаются сверкой списков. Как только эта сверка будет завершена, то процесс — так же с участием омбудсменов — будет проведён», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, между Москвой и Киевом уже существует взаимная договорённость о проведении обмена. Сейчас стороны занимаются согласованием данных людей, которые должны принять в нём участие.

После завершения этой работы к процессу подключатся уполномоченные по правам человека. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько пленных планируется обменять и когда именно может состояться их возвращение.