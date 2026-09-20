Новое клеймо и чужая застёжка: Как распознать поддельное антикварное украшение

Слишком чёткое и визуально свежее клеймо на старинном украшении может указывать на подделку. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по ювелирным изделиям Менди Лившиц.

По словам специалиста, современные имитации клейм встречаются достаточно часто, поэтому ориентироваться только на наличие знака нельзя. Если продавец утверждает, что вещи несколько десятилетий или даже столетие, а маркировка выглядит практически новой, изделие стоит проверить тщательнее.

Насторожить покупателя должно и сочетание деталей разных эпох. Например, старинный корпус с более современной застёжкой, фурнитурой или камнями может оказаться поздней сборкой, хотя отдельные элементы такого украшения действительно будут подлинными.

Ещё один повод для сомнений — неправдоподобно низкая цена редкой вещи. Скидка может быть связана с состоянием изделия, однако эксперт советует в таком случае дополнительно выяснить его происхождение и историю.

Для дорогих украшений Лившиц рекомендует проводить независимую экспертизу до окончательного расчёта. Камни можно проверить в аккредитованной геммологической лаборатории, а у продавца запросить документы о происхождении, сведения о прежних владельцах, чеки, каталоги и аукционные записи.

Сертификат подлинности особенно полезен, если его выдал признанный профильный институт или независимый специалист с понятной профессиональной репутацией. Такая проверка помогает не только подтвердить характеристики изделия, но и выявить позднюю замену отдельных деталей.

Ранее Life.ru рассказывал, как носить украшения каждый день и не испортить их. Технолог советовала снимать перед сном массивные кольца с крупными камнями, длинные серьги и тяжёлые цепи, чтобы они не цеплялись за волосы и постельное бельё. Также изделия лучше беречь от бытовой химии, снимать во время активных тренировок и не хранить вперемешку, поскольку это ускоряет появление царапин и износ креплений.