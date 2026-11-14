Япония готовится сменить главу своего дипломатического представительства в России. Новым послом в Москве, как ожидается, станет 63-летний Хидэки Уяма, ранее возглавлявший российский отдел японского МИД и представлявший страну в Дании. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Предполагается, что Уяма сменит действующего посла Акиру Муто, занимающего этот пост с 2023 года. Окончательное решение о назначении должно принять правительство Японии в ближайшее время.

Будущий глава дипмиссии имеет многолетний опыт работы во внешнеполитическом ведомстве. Уяма поступил на дипломатическую службу в 1988 году и с тех пор занимал различные должности, связанные с международной политикой и отношениями Японии с другими государствами.

В частности, дипломат руководил российским отделом МИД Японии. Этот опыт может оказаться востребованным на новом посту, поскольку двусторонние отношения Москвы и Токио переживают сложный период.

В разные годы Уяма также работал на европейском направлении. Среди наиболее заметных этапов его карьеры — руководство японским посольством в Дании.

Согласно сведениям японского внешнеполитического ведомства, в последнее время Уяма занимал должность посла по вопросам прав человека, международного мира и стабильности, а также курировал вопросы, связанные с Договором об Антарктике.

Сообщения о его возможном назначении появились ещё 13 ноября. Как отмечал бывший японский дипломат Масару Сато, информация о выборе Уямы поступила от нескольких источников, однако на тот момент официального подтверждения со стороны МИД Японии не было.

Нынешний посол Акира Муто приступил к исполнению обязанностей в Москве в конце 2023 года. Он также имеет опыт работы на российском направлении и ранее возглавлял профильный отдел японского внешнеполитического ведомства.

Предстоящая кадровая перестановка происходит в условиях сохраняющихся разногласий между Россией и Японией. После введения Токио санкций в связи с конфликтом на Украине политический диалог между странами существенно сократился.

Дополнительным источником противоречий остаётся вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. Япония продолжает выдвигать территориальные претензии, тогда как Россия считает острова своей неотъемлемой территорией.

При этом о каких-либо изменениях японского внешнеполитического курса в связи с возможным назначением Уямы пока не сообщалось. Официальная дата вступления дипломата в должность также не объявлена.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях встречи министров иностранных дел G20 в Атланте. Беседа состоялась по инициативе японской стороны. Российский министр заявил, что восстановление полноценных межгосударственных отношений возможно при условии отказа Токио от недружественного курса. В Москве подчеркнули необходимость учитывать интересы России в сфере безопасности. Эта встреча стала одним из дипломатических контактов двух стран на фоне сохраняющейся напряжённости в двусторонних отношениях.