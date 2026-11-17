В России резко вырос интерес к скалолазанию: за последний год спрос на тренировки почти удвоился, а продажи специальной обуви этой осенью подскочили примерно на 70%. Причём всё чаще покорять искусственные скалы приходят новички, которые раньше не занимались этим видом спорта. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на тренеров и собственные подсчёты.

Спрос на скалолазание в России вырос вдвое. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Популярность нового увлечения отразилась и на количестве спортивных площадок. Если год назад в Москве насчитывалось 48 скалодромов, то сейчас их уже около 57. Таким образом, за год в столице стало на девять площадок больше.

Одна из главных причин ажиотажа — доступность занятий. Чтобы почувствовать себя скалолазом, необязательно ехать в горы или покупать дорогостоящее снаряжение. На скалодромах оборудованы маршруты разной сложности, в том числе для тех, кто впервые пробует подобные нагрузки. Особой популярностью пользуется боулдеринг — лазание по невысоким стенам со страховочными матами. Для таких тренировок не нужны верёвки и сложное альпинистское оборудование, а специальную обувь можно взять напрокат.

Впрочем, новое хобби может обойтись недёшево. Самостоятельное посещение московского скалодрома стоит от 650 до 2000 рублей, а групповая тренировка с инструктором — от 2000 рублей. При этом в некоторых залах вечерние занятия почти на 80% дороже дневных.

Дополнительно придётся заплатить за скальные туфли, или «скальники». Прокат пары обойдётся в 300–400 рублей, а покупка собственной обуви — минимум в шесть тысяч. Несмотря на такие расходы, интерес к экипировке продолжает расти. Осенью её продажи увеличились примерно на 70% по сравнению с прошлым годом.