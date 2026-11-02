Россияне увлеклись рынингом — экскурсиями по продуктовым рынкам в компании опытных покупателей. Интерес к такому досугу вырос вдвое, сообщает Mash Money. Теперь ради выгодных покупок люди готовы потратить несколько часов выходного дня и отправиться даже на другой конец города.

Вместо привычных экскурсоводов группы сопровождают завсегдатаи рынков, которые знают местных продавцов и ассортимент. Они показывают проверенные торговые точки, объясняют, на что обращать внимание при выборе продуктов, и помогают ориентироваться в ценах.

Подобные прогулки уже набирают популярность в Москве. Один из главных мотивов таких походов — желание сэкономить. По данным Mash Money, летом килограмм инжира на рынке можно было найти примерно за 250 рублей, тогда как в магазинах один плод продавали за 49 рублей. При этом без учёта веса плода определить реальную разницу в стоимости нельзя.

В преддверии сезона мандаринов, как утверждает канал, на отдельных рынках фрукты встречаются вдвое дешевле, чем в торговых сетях. Однако выгода зависит от конкретного продавца.

Поэтому рынинг привлекает не только возможностью купить продукты дешевле. Участники получают готовый маршрут по торговым рядам, рекомендации опытного покупателя и возможность провести время в компании единомышленников.

Ранее Life.ru рассказывал, что стоимость минимальной продуктовой корзины в России за сентябрь снизилась на 1,5%. По данным «Руспродсоюза», месячный набор из 33 базовых продуктов в среднем обходился одному человеку в 7845 рублей. При этом разница между регионами оказалась существенной: в Мордовии такой набор стоил около 6335 рублей, а на Чукотке — почти 21,5 тысячи.