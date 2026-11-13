В российских супермаркетах заметно подешевел один из главных символов Нового года — мандарины. В первой половине ноября минимальная стоимость цитрусовых оказалась более чем на 10% ниже, чем годом ранее. Сейчас в крупных торговых сетях килограмм фруктов можно приобрести от 135 рублей, рассказал РИА «Новости» председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам эксперта, только за последнюю неделю минимальные цены на мандарины опустились почти на 4%. Главная причина — начало сезона нового урожая в странах-поставщиках. Свежие партии фруктов активно поступают на российский рынок, увеличивая предложение перед новогодними праздниками.

Сегодня цитрусовые завозят в Россию сразу из девяти стран. Среди основных поставщиков — Китай, Абхазия, Турция, Иран, Израиль, Египет и Марокко. Кроме того, на магазинных полках представлены мандарины из Аргентины и Южно-Африканской Республики.

Благодаря широкой географии закупок торговые сети могут перераспределять поставки между странами и поддерживать стабильный ассортимент. Это особенно важно в преддверии Нового года, когда спрос на мандарины традиционно увеличивается.

При этом выбор фруктов зависит от конкретного магазина. В крупных сетях покупателям предлагают от одного до 11 видов мандаринов: от миниатюрных плодов и фруктов с зелёными листочками до гибридных сортов «Халлабон» и «Муркотт». Доля мандаринов в ассортименте цитрусовых превышает 30%.

Стоимость фруктов определяется не только страной происхождения и сортом, но и расходами на производство, доставку и логистику. Поэтому цена в 135 рублей является минимальным предложением, а не единой стоимостью мандаринов во всех магазинах страны.