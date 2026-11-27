Существует множество привычек, которые после 40 лет влияют на то, насколько самостоятельными и активными мы останемся в пожилом возрасте. И одна из самых важных вещей, на которую стоит обратить внимание, — отказ от вредных привычек. Об этом Life.ru рассказал врач — гериатр Валерий Новосёлов.

На первое место можно отнести курение — это самая вредная привычка. Второе место между собой делят тяжёлый алкоголь и любовь к дивану. Если человек в детстве или юности был мастером спорта, бегал на лыжах или крутил «солнышко» на турнике, но после сорока начинает это бросать — это проблема.

«Я в прошлом был старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в ЦСКА. И я обращал внимание, что многие элитные спортсмены, как только они бросали спорт, очень быстро набирали вес», — отмечает эксперт.

Те, кто прекращал заниматься неожиданно, демонстрировали модель ускоренного старения. Это было особенно заметно среди хоккеистов. Некоторые продолжали собой заниматься, как Третьяк, например, а некоторые бросали и быстро «расползались»: гипертоническая болезнь, диабет второго типа, ожирение и так далее.

Полезно взять за привычку регулярно контролировать два показателя: артериальное давление и уровень сахара в крови натощак. Они особенно важны, поскольку могут указывать на ускорение процессов старения.

Хорошая привычка — соблюдение определённого уровня физической активности. Существует международный консенсус относительно того, какой объём аэробной и силовой нагрузки должен быть. Её не должно быть слишком много, это как зубная щётка: каждый день надо чистить зубы. То же самое с физической нагрузкой — надо «чистить» свои механизмы метаболической адаптации. Соответственно, нужно три раза в неделю по 30–40 минут силовой нагрузки. Это работа с сопротивлением: станки, свободные веса (гантели, штанги) или резиновые жгуты. Точно такие же правила есть и для аэробной нагрузки.

Питание — ещё одна очень важная привычка. Здесь важны принципы сбалансированности и умеренности: по белкам, жирам, углеводам, макро- и микронутриентам. У нас питание часто разбалансировано, люди переедают, особенно в гостях.

Впереди Новый год, а в России исторически есть два сезонных пика смертности. Они связаны с майскими праздниками и Новым годом. Во-первых, люди много пьют. Это алкогольная смертность, хотя она может быть так и не определена, поскольку люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Но вклад избытка алкоголя значительный.

Есть ещё фактор, о котором мало кто говорит: люди переедают. В возрасте это сильно ухудшает работу сердечно-сосудистой системы. Я всегда рекомендую друзьям избегать традиции, когда на стол ставят столько, что невозможно съесть и за две недели. У нас в семье на прошлый Новый год мы не планировали больших застолий, но пришли гости, каждый принёс по несколько блюд, и оказалось, что съесть это невозможно. А выкидывать еду в нашей стране, пережившей массовый голод, считается грехом. Валерий Новосёлов Врач — гериатр

Ещё одна хорошая привычка — периодически обращаться к врачам не тогда, когда совсем стало плохо, а в рамках диспансеризации или чек-апа. Диспансеризация — это когда государство мониторит граждан на предмет наиболее распространённых заболеваний. Чек-ап — когда вы сами решили что-то проверить. Это тоже неплохо. Важно, чтобы люди обращали внимание на здоровье до того, как их повезут в реанимацию. Это фактор, который ведёт к долголетию.

«Нужно понимать, что здоровье — самое ценное в жизни. В первую очередь за него отвечает сам человек, потом — его близкие, и только на третьем круге — медицина. А у нас часто считают, что врач плохой, раз чего-то не нашёл. К сожалению, даже самый лучший врач не может быть рядом постоянно. Только сам человек знает о своём здоровье и своих проблемах больше, чем врачи», — заключил специалист.

Обучение в любом возрасте, сохранение мышечной массы и финансовый запас входят в число условий, помогающих прожить дольше. Валерий Новосёлов выделил шесть правил долголетия. Подробнее — в материале Life.ru.