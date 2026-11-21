Если пожилого человека регулярно клонит в сон днём, стоит выяснить причину, посоветовал геронтолог Валерий Новосёлов. По его словам, такая сонливость может указывать на нехватку ночного отдыха или нарушение обмена глюкозы.

«Недостаток или лишение сна сказываются на здоровье крайне негативно и действительно колоссально повышают риск смерти», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Важно учитывать привычный распорядок человека. Отдельного внимания заслуживает постоянная потребность во сне в те часы, когда человек обычно бодрствует. В пожилом возрасте такая сонливость может указывать на инсулинорезистентность, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Помимо полноценного сна, для профилактики заболеваний в пожилом возрасте врач посоветовал сохранять физическую активность и следить за питанием. Важно, чтобы в рационе хватало белков, жиров, углеводов и минеральных веществ.