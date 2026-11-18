Новогодний ажиотаж принесёт прибавку: Кому светит рост заработка на 20%
HR-эксперт Волкина: В новогодний сезон вырастет зарплата аниматоров
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В предновогодний период доходы аниматоров, работников ресторанов, организаторов праздников и продавцов подарков могут увеличиться на 15–20%. Причина — резкий рост спроса на праздничные услуги и товары. Такой прогноз в разговоре с «Абзацем» дала HR-эксперт Оксана Волкина.
По словам специалиста, больше возможностей для дополнительного заработка появится у тех, кто занят организацией корпоративов и обслуживанием мероприятий. Кафе и рестораны в этот период принимают больше заказов, а аниматоры и ведущие становятся особенно востребованными.
«Я не думаю, что прямо в два раза [увеличатся заработки], но 15–20% вполне реально», — отметила Волкина.
Она также обратила внимание на сезонный спрос в торговле: дополнительные деньги могут получить сотрудники, занимающиеся продажей новогодних подарков. Итоговая прибавка будет зависеть от сферы деятельности, количества заказов и политики конкретного работодателя.
Ещё один источник дополнительных выплат — праздничные премии. Однако рассчитывать на них непосредственно в декабре получается не всегда: крупные компании нередко перечисляют так называемую тринадцатую зарплату уже в первые месяцы следующего года.
Отдельный вопрос — новогодние премии и так называемая 13-я зарплата. Life.ru разобрался, кому из россиян гарантирована годовая премия и при каких условиях работодатель обязан её выплатить. Как выяснилось, право на такую выплату зависит от трудового договора, коллективного соглашения или внутренних документов компании.