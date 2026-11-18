В предновогодний период доходы аниматоров, работников ресторанов, организаторов праздников и продавцов подарков могут увеличиться на 15–20%. Причина — резкий рост спроса на праздничные услуги и товары. Такой прогноз в разговоре с «Абзацем» дала HR-эксперт Оксана Волкина.

По словам специалиста, больше возможностей для дополнительного заработка появится у тех, кто занят организацией корпоративов и обслуживанием мероприятий. Кафе и рестораны в этот период принимают больше заказов, а аниматоры и ведущие становятся особенно востребованными.

«Я не думаю, что прямо в два раза [увеличатся заработки], но 15–20% вполне реально», — отметила Волкина.

Она также обратила внимание на сезонный спрос в торговле: дополнительные деньги могут получить сотрудники, занимающиеся продажей новогодних подарков. Итоговая прибавка будет зависеть от сферы деятельности, количества заказов и политики конкретного работодателя.

Ещё один источник дополнительных выплат — праздничные премии. Однако рассчитывать на них непосредственно в декабре получается не всегда: крупные компании нередко перечисляют так называемую тринадцатую зарплату уже в первые месяцы следующего года.